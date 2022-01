COVID-19 Covid San Marino: una nuova vittima, risalgono i casi Un ricovero in più in terapia intensiva. In Italia da oggi Green pass anche per entrare da parrucchieri ed estetisti

A San Marino un nuovo decesso di positivo al Covid. I casi attivi superano quota 1700. Ancora numeri importanti per la pandemia in territorio, salgono a 1.732 i positivi attivi, con 202 casi in più dall'ultima rilevazione. C'è anche un nuovo decesso, dopo i due di ieri, si tratta di una donna di 97 anni che porta a 106 il totale delle vittime positive al Covid. I ricoverati salgono a 11, di cui 4 in terapia intensiva (dunque uno più di ieri). 39 le guarigioni da ieri, a domicilio seguite 1.721 persone.

In Italia la Camera ha definitivamente approvato il decreto legge sul super Green pass con 279 voti a favore, e da oggi il certificato verde servirà anche per entrare da parrucchieri, barbieri ed estetisti. Nelle prossime ore atteso il Dpcm con l'elenco delle attività primarie cui si potrà accedere senza Green pass, come alimentari e farmacie. Le Regioni chiedono a gran voce che sia rivisto il sistema delle zone a colori, mentre la Fondazione Gimbe parla di effetto obbligo vaccinale per gli over 50, visto che le prime dosi per questa fascia anagrafica segnano un +28,1% nell'ultima settimana. Frena l'incremento dei casi, in sette giorni solo un 3% in più, prosegue la Fondazione, purtroppo aumentano del 49,7% i decessi. Nel Regno Unito il premier Johnson si fa forte del calo dei contagi e prosegue col piano di revoca delle restrizioni, nella prima fase addio allo smart working laddove possibile e all'obbligo delle mascherine nelle scuole. Dal 27 gennaio poi via alle mascherine anche nei luoghi pubblici e ai mini green pass previsti per accedere a discoteche o eventi collettivi di massa. Secondo il ministro della Sanità Javid, il coronavirus “resterà per sempre”, ma sotto forma endemica, quindi controllabile come l'influenza, casomai ricorrendo a una vaccinazione con cadenza annuale.



