Covid San Marino: zero nuovi casi, su 9 tamponi. 12 i ricoverati in ospedale

Torna a zero il numero dei nuovi casi di Coronavirus in Repubblica. Un dato atteso, che si riferisce all'esito di 9 tamponi. Ma zero sono anche i guariti dell'ultima giornata. In ospedale la situazione rimane stabile: 12 i ricoverati per il Covid, di cui 9 nel reparto dedicato e 3 in terapia intensiva.

Allargando la visione, 283 sono gli attualmente positivi in territorio. 271 di loro sono in isolamento a casa e l'età media dei contagiati è di 41,1 anni. Sul fronte dei dati confortanti: 35 sono i guariti dal 4 novembre a oggi. Tra le novità, l'apertura di un nuovo punto tamponi, sempre all'ospedale, in un ambulatorio al piano -1, accessibile dall'esterno tramite la palazzina dell'ex casa di riposo. Sarà dedicato a chi inizia e finisce la quarantena.

Per il virus, però, in territorio vengono cancellati eventi e appuntamenti, come l'Assemblea generale dei delegati CSU di mercoledì 11 novembre che sarà riconvocata nei prossimi giorni con confronto via Internet.





