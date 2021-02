Covid San Marino: zero positivi e zero guariti nelle ultime 24 ore

Il numero dei nuovi positivi al Coronavirus è fermo a zero. E' il dato che emerge dall'ultimo bollettino dell'Istituto per la sicurezza sociale. Restano, come ieri, 235 gli attualmente positivi in Repubblica, perché, in parallelo, non c'è stato alcun guarito sui 17 tamponi refertati.

Ma sale leggermente la pressione sulla struttura ospedaliera, con un nuovo ricovero. Sono 19 i pazienti in ospedale: 12 si trovano nel reparto dedicato e 7 in terapia intensiva. Invariato, a livello numerico, lo stato della rianimazione, con la saturazione che resta al 58%. 216 le persone in isolamento a casa. Fermo a 67 il numero dei decessi connessi al Covid, dall'inizio della pandemia.