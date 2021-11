Covid, scendono a 67 i positivi attivi. Stabili i ricoveri

Arrivano buone notizie dall'aggiornamento sull'andamento dell'epidemia da Coronavirus a San Marino. Il cruscotto dell'Iss indica infatti che sono 67 gli attualmente positivi sul Titano, dieci in meno rispetto all'ultimo aggiornamento di venerdì. Stabile la situazione in ospedale con 4 persone ricoverate, una delle quali in terapia intensiva.

