Covid, scendono casi attivi e ricoveri. In Italia ricoveri sotto la soglia di allerta.

Scendono i positivi attivi a San Marino: il quotidiano aggiornamento pubblicato sul cruscotto dell'Iss registra 216 positivi attivi. 19 i positivi registrati nelle ultime 24 ore, 41 i guariti. Buone notizie arrivano anche dall'ospedale dove scendono i ricoveri che si riducono a 1. Restano zero i pazienti in terapia intensiva. 215 le persone seguite al domicilio. Non si registrano nuovi decessi.

Anche in Italia continua la discesa dell'incidenza settimanale dei casi di Covid-19 a livello nazionale: 433 ogni 100.000 abitanti contro 552 ogni 100.000 abitanti della scorsa settimana. Nel periodo 9-22 febbraio, l'Rt medio è stato pari allo 0,75, al di sotto della soglia epidemica. Il tasso di occupazione per pazienti Covid nei reparti di aree mediche a livello nazionale è al 14,7%, sceso dunque sotto la soglia di allerta del 15% per la prima volta dallo scorso 23 dicembre. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è invece al 6,6%. I dati dal monitoraggio settimanale da ministero della Salute e Istituto superiore di sanità.



