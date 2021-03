CORONAVIRUS Covid, scendono i casi attivi e la pressione sulla terapia intensiva

Sono 50 i nuovi casi di Coronavirus rilevati in territorio su 448 tamponi effettuati per un rapporto all'11.16%: a renderlo noto l'Iss nell'ultimo bollettino. In parallelo, però, i guariti – 64 - superano i nuovi contagi. Questo fa scendere il totale dei positivi attuali a San Marino a 436. 408 persone sono in isolamento in casa e 28 i ricoverati. Tra i dati in aumento c'è proprio il totale dei soggetti seguiti in ospedale: 20 si trovano nel reparto Covid e 8 in terapia intensiva la cui occupazione diminuisce (ora è al 67%). Una fotografia in chiaroscuro, dunque. Tra le notizie positive: la mancanza di decessi nell'ultima giornata di riferimento. Intanto, si prosegue con le vaccinazioni. A ieri erano 5130 le prime dosi somministrate. Sempre ieri, l'apertura alle prenotazioni per la fascia d'eta 65-70 anni. Categoria che si aggiunge a quelle che stanno già ricevendo il vaccino Pfizer o Sputnik.

