Covid, scendono i positivi attivi a San Marino. Stabili i ricoveri

Pubblicato l'aggiornamento sull'andamento epidemiologico a San Marino. Sono 532 i positivi attivi in territorio, in lieve discesa rispetto a ieri. Sfiorano quota 200 i nuovi guariti, 193, a fronte di 68 nuovi casi rilevati. Stabili a 9 i ricoveri, nessuno dei quali in terapia intensiva.

Intanto pfizer e BioNTech hanno annunciato di avere completato la procedura di richiesta di approvazione all'Ema per il vaccino aggiornato contro Covid-19. Il vaccino oltre a contrastare il vecchio virus è stato adattato anche alla sotto-variante Omicron BA.1.