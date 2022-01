COVID-19 Covid, scendono le ospedalizzazioni. 215 i nuovi casi In Italia sale al 18% l'occupazione delle terapie intensive

Covid, scendono le ospedalizzazioni. 215 i nuovi casi.

Nelle ultime 24 ore sono state rilevate 215 nuove positività a San Marino, 25 le guarigioni. Superata dunque la soglia dei 10.000 casi da inizio pandemia; oltre 1.700 i positivi attivi. Migliora tuttavia il dato delle ospedalizzazioni. 12, ora, i ricoveri di persone positive al Covid; 4 dei quali in terapia intensiva. Dalle 14 il previsto “open day” vaccinale dedicato a minori e studenti universitari; prevista la somministrazione di oltre 1.200 dosi “booster”. In Italia intanto sale al 18% l'occupazione delle terapie intensive: 7 punti percentuali in più rispetto al 24 dicembre. Preoccupa anche il nuovo record di contagi registrato nell'ultimo bollettino; si tenta di fronteggiare questa situazione accelerando nella somministrazione dei vaccini. Oltre 686mila, ieri, le inoculazioni; con 77.500 prime dosi. Tutto ciò mentre le città tornano a svuotarsi: niente turisti, serrande abbassate, quarantene, e ripresa dello smart working. Effetti della massiccia diffusione della variante Omicron, che sta portando ad un'esplosione dei casi in vari Paesi. In queste ore anche il monito dell'OMS, che ritiene servano altre tipologie di vaccini “con un alto impatto sulla prevenzione di infezione e trasmissione, oltre che sulla prevenzione di malattia severa e morte”. L'Ema – dal canto suo – sottolinea come “vaccinazioni ripetute in breve tempo” non siano “sostenibili a lungo”. E secondo il sito Nova.news proprio l'Agenzia europea per i medicinali avrebbe espresso parere positivo sul riconoscimento degli standard di produzione dello Sputnik V, e sulla conduzione delle sperimentazioni cliniche. Lo ha dichiarato il vice direttore del Centro di ricerca russo Gamaleya.



