Covid: sempre due positivi a San Marino. La situazione a Malta è sempre più complicata

A San Marino la situazione rimane la stessa di ieri, con i due nuovi casi di contagio confermati ieri dall'ISS. I due contagiati si trovano al momento in isolamento domiciliare e sono seguiti dal servizio Covid territoriale; per ora non è stata comunicata alcuna quarantena preventiva per i contatti dei due positivi. Il numero totale di contagiati quindi, che era fermo da due mesi, è salito a 5094, con 90 decessi. Attendono ancora per tornare a casa le tre studentesse che sono bloccate a Malta dopo che una di loro è risultata positiva al Covid. Con loro c'era anche un quarto ragazzo che dopo l'esito del tampone è potuto tornare a casa.

[Banner_Google_ADS]



Le ragazze, attualmente in isolamento, dovranno aspettare l'esito di un nuovo tampone, sperando che il primo sia stato inesatto, rilevando una falsa positività. In ogni caso prima di due settimane non potranno rientrare a San Marino. La situazione di Malta intanto continua ad aggravarsi: su un volo proveniente dall'isola in arrivo a Pescara, sono stati trovati 9 positivi: tutti i 70 passeggeri sono stati messi in quarantena. Rimane sotto i riflettori la situazione dell'Italia, che nelle ultime due settimane ha visto un aumento dei contagi. L'Emilia Romagna oggi conta 117 nuovi positivi in regione: è il dato più alto da un mese esatto, quando il 14 giugno si registrarono 121 positività. Per il secondo giorno di fila, Rimini è la provincia con il dato più alto, 22 positivi. Nessun decesso quest'oggi, per il quarto giorno consecutivo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: