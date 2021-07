Covid: sempre due positivi in Repubblica. Si attendono sviluppi per le ragazze bloccate a Malta

A San Marino sono sempre due i contagiati da Covid, uno sportivo di 20 anni e un altro uomo di 40 anni. Non risultano comunque trovarsi in gravi situazioni di salute, anche se al momento si trovano in isolamento domiciliare. Continua intanto l'odissea delle tre studentesse bloccate a Malta, dopo che una di loro è risultata positiva al Covid, anche se asintomatica. Si attende ancora l'esito del nuovo tampone a cui verrà sottoposta, con la speranza che l'esito sia negativo, e la studentessa sia stata solo una falsa positiva. L'Italia, dopo l'aumento dei contagi nelle ultime due settimane, continua a valutare la possibilità di ristabilire le zone gialle in alcune regioni, tra cui le Marche.