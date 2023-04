Covid, si registra una nuova vittima a San Marino

Il settimanale report dell'Iss sull'andamento dei contagi da Covid, annuncia il decesso di una donna di 78 anni, la vittima numero 124 dall'inizio della pandemia. Nell'ultima settimana sono stati 78 i nuovi casi e 80 le guarigioni per totale di 56 positivi attivi attualmente a San Marino. 655 i tamponi effettuati per un tasso di positività su base settimanale al 11,91%. Quattro le persone attualmente ricoverate nel reparto di isolamento dell'Ospedale di Stato, tre in più della settimana precedente.