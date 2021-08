Covid, situazione quasi invariata sul Titano per numero di positivi e ricoveri

Con 9 nuovi contagi e 11 guarigioni, sono 80 gli attualmente positivi al coronavirus in Repubblica, in calo di una unità rispetto a ieri. Stabile, invece, la situazione in ospedale con 5 ricoverati, di cui uno in terapia intensiva. 75 le persone seguite a domicilio.

Prosegue sul Titano la campagna di immunizzazione, per un totale di 46.490 vaccinazioni. Fra queste, 22.533 persone hanno ricevuto la prima dose e 23.957 la seconda o la dose unica. Il 51,6% dei vaccinati sono femmine e il 48,4% sono maschi. 2.073 le somministrazioni ai turisti.



Allarme , intanto, del direttore dell'Oms per l'Europa Kluge per il rallentamento del ritmo delle vaccinazioni sceso nelle ultime sei settimane del 14%. Sempre l'Oms parla di una ipotesi entro il primo dicembre in Europa di altri 236mila morti. Appello di ginecologi e pediatri per vaccinare donne incinte e ragazzini sopra i 12 anni. In Italia ci sono 3,5 milioni di over 50 non vaccinati. Con meno test risale il tasso di positività, al 3,88% e crescono intensive e ricoveri nei reparti ordinari.