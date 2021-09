Covid, situazione stabile a San Marino

Sono 26 i positivi attivi a San Marino secondo quanto riportato dal sito dell'Iss. Un nuovo positivo rilevato nelle ultime 24 ore. Nessuna persona risulta guarita. Stabile la situazione in ospedale con tre ricoveri totali dei quali due in terapia intensiva.

Intanto in Francia anche gli adolescenti, fra i 12 e i 17 anni, dovranno d'ora in poi presentare il loro green pass per accedere a diverse attività, così come avviene da un paio di mesi per tutti gli adulti. In Spagna a Madrid da lunedì saranno soppressi "tutti i limiti di capienza" dovuti al Covid in bar, ristoranti, discoteche, spazi culturali nella regione.