COVID-19 Covid: sopra quota 500 i casi attivi. 14 i ricoveri

Salgono sopra quota 500 i positivi attivi a San Marino: sono 528 quelli registrati dall'Iss in base all'ultimo bollettino pubblicato sul cruscotto. In totale 136 casi rilevati nell'arco del week end. L'età media dei positivi è 36 anni. 86 i guariti totali. Crescono anche ricoveri che arrivano a 14: 4 dei quali in terapia intensiva. Dati simili per numero di positivi attivi si registravano all'inizio dello scorso aprile, quando però i ricoverati erano 45. Il totale delle vaccinazioni registrate a San Marino dall’inizio della Campagna è di 55.229 di cui 23.372 persone vaccinate con la prima dose e 25.375 con la seconda dose o con la dose unica e 6.482 con la dose di richiamo (booster).

In Italia il ministro della Salute Speranza dice che “i vaccini non sono materia da bar, talk show o social network”, e parlando dei più piccoli sollecita a fidarsi dei pediatri. La campagna vaccinale, ha continuato, vede l'88,19% con almeno una dose fatta e negli ultimi giorni c'è stata una forte accelerazione per i richiami: si viaggia verso le 12 milioni di terze dosi già somministrate. “I primi dati – conclude poi – segnalano che col richiamo si è più protetti anche nei confronti di potenziali varianti”. Al momento sembra esclusa l'ipotesi di anticipare le vacanze natalizie nelle scuole, ed è lo stesso Speranza a puntualizzare che i bambini sotto i 12 anni sono esentati dal Green Pass.

E mentre i morti da Covid-19 negli Stati Uniti hanno raggiunto gli 800mila, il premier britannico Boris Johnson usa toni allarmistici per dire che “sta arrivando un'ondata di marea con Omicron: fate la terza dose”. Da oggi il Regno Unito alza l'allerta, con l'obbligo di mascherine al chiuso e la possibilità di anticipare il booster a tre mesi dall'ultima somministrazione.



