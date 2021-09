Covid: sostanzialmente stabili i contagi a San Marino

Tre nuovi contagi da Covid e due guarigioni nelle ultime 24 ore a San Marino. Sale quindi a 44 il numero dei casi attivi in Repubblica. 40 sono seguiti a domicilio mentre restano confermati i quattro ricoveri in Ospedale, due di questi in terapia intensiva. Sul fronte vaccinazioni risulta completamente immunizzato il 78,53% della popolazione vaccinabile. 2.292 le somministrazioni ai turisti. Tiene sempre banco la questione Sputnik, con l'ambasciatore della Federazione Russa in Italia, Sergey Razov, che ospite del Terzo Seminario Italo-Russo di Trieste si è augurato che presto l'Unione Europea riconosca il vaccino, già approvato in 70 Paesi. Il Senato italiano ha intanto approvato la fiducia al decreto green pass scuola, rendendo obbligatorio l'uso della certificazione negli edifici scolastici e sui trasporti. La proposta, già approvata dalla Camera, diventa quindi legge. Da Roma il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha sottolineato l'importanza del Green Pass nella ripartenza economica: "Continuando con questa linea - ha detto - presto potremo ridurre le restrizioni, ad esempio nei teatri e nei cinema, aiutando l'economia del Paese".