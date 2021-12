Covid, sul Titano si registra il decesso numero 100. Superata quota mille positivi

Brutte notizie nell'ultimo giorno dell'anno arrivano dall'aggiornamento sull'andamento dei dati Covid. Sul Titano si registra un nuovo decesso che porta a 100 il totale dei decessi da inizio pandemia, 60 nel 2020 e 40 nel 2021. Superata quota mille positivi: 1021 in totale. 149 i nuovi casi registrati da ieri, 100 le guarigioni. In ospedale i ricoveri passano dai 31 di ieri ai 26 di oggi, 6 le persone in terapia intensiva che è quindi satura al 50%. 995 le persone seguite presso il proprio domicilio.