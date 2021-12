COVID-19 Covid, sul Titano si registra il decesso numero 100. Superata quota mille positivi 1021 i positivi totali: 149 i nuovi casi, 100 le guarigioni

Brutte notizie nell'ultimo giorno dell'anno arrivano dall'aggiornamento sull'andamento dei dati Covid. Sul Titano si registra un nuovo decesso che porta a 100 il totale dei decessi da inizio pandemia, 60 nel 2020 e 40 nel 2021. Superata quota mille positivi: 1021 in totale. 149 i nuovi casi registrati da ieri, 100 le guarigioni. In ospedale i ricoveri passano dai 31 di ieri ai 26 di oggi, 6 le persone in terapia intensiva che è quindi satura al 50%. 995 le persone seguite presso il proprio domicilio.

