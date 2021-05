Covid, sul Titano solo 9 positivi attivi

Numeri a una cifra per il totale degli attualmente positivi in territorio: sono 9 le persone con il Coronavirus sul Titano. Ieri ne erano 19 ma sono ben 10 le guarigioni dell'ultima giornata. E nessun nuovo caso è stato registrato, su 108 tamponi. Tutti i positivi sono seguiti in casa: 4 femmine e 5 maschi, con un'età media di 38 anni. L'ospedale di Stato resta, quindi, Covid-free: nessuno è ricoverato per il virus. Il numero di casi rilevati dall'inizio della pandemia è, dunque, fermo a 5.089. Nessuno è deceduto: 90 le vittime fino ad oggi. Intanto si va avanti con le vaccinazioni. Oltre ai sammarinesi, proseguono quelle ai turisti. Dalla partenza della campagna 41.169 le dosi somministrate, di cui 19.153 richiami. Solo ieri 558 persone hanno ricevuto la seconda dose.