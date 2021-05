Covid: superate le 34 mila vaccinazioni sul Titano mentre viene registrato Sputnik light

Superata quota 34mila vaccinazioni sul Titano. Lo comunica l'Istituto di Sicurezza Sociale. 34.011 di cui 21.389 prime dosi e 12.622 seconde. Solo ieri inoculati 180 primi vaccini e 952 secondi. Intanto arriva la notizia che è stata registrata in Russia la versione a dose singola del vaccino Sputnik V, chiamato Sputnik Light. Lo fa sapere il Fondo russo per gli Investimenti Diretti (Rdif) in una nota. "Un livello di efficacia di quasi l'80% è superiore a quello di molti vaccini a due dosi. Sputnik Light si è dimostrato efficace contro tutti i nuovi ceppi di coronavirus, come dimostrato dal Centro Gamaleya durante i test di laboratorio".

Sul fronte vaccinazioni, una dose di richiamo del vaccino Moderna ha generato una promettente risposta immunitaria contro le varianti più pericolose, la brasiliana e la sudafricana. Lo afferma in una nota l'azienda, citando primi risultati di uno studio clinico in corso. I risultati mostrano che la dose ha aumentato le risposte anticorpali neutralizzanti contro il virus originale, nonché le varianti individuate in Sud Africa e Brasile. Le dosi di richiamo sono state "generalmente ben tollerate".







