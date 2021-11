Covid: torna a riunirsi il Gruppo per le emergenze. Authority: "Dati ci mettono in allerta, ragionare su misure restrittive"

Torna a riunirsi il Gruppo per le emergenze formato da rappresentati di Iss, Segreteria alla Sanità, Authority Sanitaria e Protezione Civile. Un incontro durante il quale è stato fatto un punto sulla situazione Covid, soprattutto dal lato organizzativo. E' stato infatti aggiornato il Piano per le emergenze che attribuisce ai vari soggetti in campo responsabilità e modalità di intervento per gestire la pandemia in territorio.

Al centro dell'attenzione del settore medico e scientifico i dati attuali del contagio in Repubblica, in aumento. E' ancora presto, spiega il Dirigente dell'Authority Sanitaria, per un'impostazione sul piano sanitario da indirizzare alla politica. Per questo bisognerà attendere lunedì prossimo quando il Gruppo tornerà a riunirsi. Ma si parla di tornare a considerare delle misure restrittive, ad esempio sul piano della quarantena e del riempimento degli eventi.

Claudio Muccioli dirigente authority