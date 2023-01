SAN MARINO Covid, torna a scendere la curva dei contagi

Nell'ultima settimana sono 112 le nuove positività, rilevate sugli 820 tamponi somministrati, con un rapporto che scende al 13,66%. Ma anche 173 guarigioni, che portano così gli attualmente positivi al Coronavirus a 135. Cala anche il tasso di incidenza sui 100mila abitanti, a 328,07. Sul fronte ospedalizzazioni: resta libera la terapia intensiva, mentre sono ad oggi 5 i pazienti ricoverati, ma lungo la settimana la media delle degenze in isolamento è salita fino a 7.

Intanto, mentre la Cina si trova ad affrontare un rimbalzo senza precedenti di casi - è di oggi il dato della provincia più popolosa, l'Henan, con il 90% dei residenti infettati (vale a dire oltre 88milioni), il Presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, interviene sullo screening dei viaggiatori in arrivo dalla Cina, parlando di una loro “dubbia efficacia nell'arginare la circolazione virale”. Meno del 10% dei passeggeri giunge con voli diretti – spiega - l'estrema contagiosità di Omicron riduce l'efficacia già bassa dei test; la gestione dei positivi, poi, sarebbe comunque affidata all'isolamento fiduciario”. Guarda ai possibili effetti sullo stivale, dove – dice – “la circolazione del virus è ampiamente sottostimata, ma la situazione appare sotto controllo”. Chiede il potenziamento di alcune strategie di sanità pubblica. Contromisure, nel caso di aumento della circolazione virale in due direzioni: rafforzare le attività di sequenziamento; aumentare le coperture vaccinali”. E suggerisce nuovi richiami per over 80, ospiti delle Rsa e over 60 con patologie concomitanti.

Dalla Fondazione anche il punto sul contagio, nel monitoraggio indipendente del lunedì: casi in crescita dell'11,4% su base settimanale e ulteriore aumento per i decessi - del 9.8% -; ormai da quattro settimane sono più di 100 morti al giorno. Stabili le intensive, ricoveri ordinari a -6,9%.

