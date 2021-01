Covid: torna a scendere la pressione sulla terapia intensiva, ora all'83% di saturazione

L'attenzione in questa fase è rivolta soprattutto alla situazione in ospedale, per il livello di occupazione della terapia intensiva. Scende la pressione sul reparto dopo il picco del 100% di posti nelle scorse ore. La saturazione è, infatti, tornata all'83%. In totale, sono 23 le persone ricoverate: 13 nel reparto dedicato e nelle stanze di isolamento in Medicina e 11 in rianimazione. Tra i pazienti Covid all'interno della terapia intensiva, 10 sono ancora positivi e uno si è negativizzato.

Sul fronte dei nuovi contagi, si registra un solo nuovo positivo, con un numero limitato di tamponi (25) e un rapporto tra nuovi casi e test al 4%. E nessuno è guarito. 196 i positivi attuali in territorio, con un'età media di 47 anni, 173 dei quali in isolamento a casa. L'Iss aggiorna anche sulla situazione degli ospiti del Casale la Fiorina contagiati dal virus: sei di loro si trovano in ospedale e altri otto anziani asintomatici sono seguiti nell'area dedicata all'interno della casa di riposo.

