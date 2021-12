EMERGENZA SANITARIA Covid, tra positivi e quarantene sono oltre 1.100 i sammarinesi a casa In ospedale 28 ricoverati, 6 in terapia intensiva (un anno fa erano 9); già più di 10mila le dosi booster

La situazione Covid resta seria a San Marino: tra positivi e persone in quarantena, sono oltre 1.100 i sammarinesi a casa. In territorio sono 832 i positivi attivi, con una piccola correzione sui nuovi positivi nelle ultime 24 ore, che sono 50 e non 51. 28 i ricoverati in ospedale, numero in continua evoluzione tra ingressi e dimissioni, di cui 6 in terapia intensiva, piena quindi al 50%, e 22 in isolamento. 804 le persone seguite a casa, inoltre ve ne sono 350 in quarantena.

Nell'ultima settimana eseguiti 3.700 tamponi, stesso quantitativo della settimana prima, quando però i positivi rilevati erano stati di più: l'incidenza questa volta è infatti del 13,10%, 485 i positivi riscontrati, mentre sette giorni prima era stata del 15,21%. 515 le guarigioni settimanali, di cui 39 nelle ultime 24 ore. Nello stesso periodo del 2020 le persone in terapia intensiva erano 9, 21 i ricoverati, a fronte di 149 nuovi casi.

Oggi effettuate quasi 700 nuove vaccinazioni, che portano a 59.153 il totale dall'inizio della campagna. 23.528 hanno ricevuto la prima dose, 25.552 la seconda o dose unica. Il 51,3% dei vaccinati è di sesso femminile e il 48,7% maschile. Ha così completato il proprio ciclo di immunizzazione primario l'84,40% della popolazione vaccinabile. Sono 10.073 infine le persone che hanno ricevuto la dose di richiamo, o booster, pari al 35,69% della popolazione residente vaccinabile.

