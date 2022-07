Covid, un'altra vittima a San Marino, ma il trend inizia la discesa

C'è un'altra vittima positiva al Covid a San Marino, si tratta di una sammarinese di 88 anni. Il numero totale delle vittime sale così a 118. Scendono però i positivi attivi in territorio, a 409, grazie ai numerosi guariti, 153 dall'ultimo aggiornamento del 21 luglio scorso, mentre i nuovi positivi sono 87. Tornano a 7 i ricoveri, nessuno in terapia intensiva. Il trend appare in discesa, sui tamponi effettuati nell'ultima settimana, la percentuale di positività è scesa al 22,56% rispetto al 27% della settimana prima. Domani si riunirà la commissione vaccini. Anche in Italia l'indice di contagio Rt è sceso sotto 1, ossia al di sotto della soglia epidemica; una buona notizia, insieme alla curva dei ricoveri che progressivamente tende ad appiattirsi, mentre sale quella dei decessi. Incremento odierno dei contagi contenuto, come sempre di lunedì visto l'esiguo numero di tamponi della domenica, 23.699, con 104 vittime. 3.219 i positivi in più in Emilia Romagna, con 17 decessi, di cui 4 in provincia di Rimini (una donna di 82 e tre uomini di 86, 88 e 91 anni).