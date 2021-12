AGGIORNAMENTO Covid, un altro decesso a San Marino. Oltre 860 i positivi attivi In Italia cabina di regia giovedì, si attendono nuove misure come mascherina all'aperto e riduzione della durata del Green Pass

Sono 862 i positivi attivi in territorio, 153 le nuove positività riscontrate nell'intero fine settimana, di cui 8 nella sola domenica. Tra dimissioni e nuovi ingressi sono 20 i ricoverati in ospedale, di cui 7 in terapia intensiva. 43 le guarigioni, ma si segnala un nuovo decesso di un uomo di 76 anni positivo al Covid, che porta a 96 il numero delle vittime da inizio pandemia.

In Italia si attendono le decisioni dopo la nuova riunione della cabina di regia convocata per giovedì: si parla di mascherine all'aperto e riduzione della durata del Green pass. Il ministro dei Trasporti Giovannini anticipa che per i mezzi pubblici non è prevista nessuna nuova misura, mentre il M5S è contrario ad introdurre il certificato verde per gli studenti. Nell'ultimo mese sono stati quasi cinquemila i contagi tra gli operatori sanitari. Il consulente del generale Figliuolo, Guido Rasi, sostiene però che l'Italia si avvicini alla zona arancione, e iniziano a parlare gli assessori alla Sanità favorevoli all'introduzione dell'obbligo vaccinale, come quello del Lazio D'Amato.

La variante Omicron non rovina a tutti le vacanze natalizie, poco più della metà degli italiani, il 52%, avrebbe deciso di partire comunque, mentre il 48% ha deciso di rimanere a casa. Intanto Israele si appresta a inserire l'Italia e altri 9 Stati nella lista rossa dei Paesi che contano un alto numero di infezioni. Secondo il consulente della Casa Bianca Anthony Fauci, Omicron ha “straordinarie capacità di diffusione” e sta già “imperversando nel mondo. I viaggi durante il periodo natalizio possono aumentare il rischio di infezione anche tra i vaccinati”. Il sindaco di New York De Blasio ha lanciato un appello al presidente Biden affinché aiuti la città con forniture anti-Covid e cure.



