Covid: un anno fa il primo caso a San Marino, in territorio 1 nuovo decesso e 40 contagi

I dati a San Marino

Aveva 85 anni la sammarinese deceduta per motivi legati al Coronavirus. È la 74esima vittima dall'inizio della pandemia. In parallelo, i numeri dei nuovi contagi restano alti: 40 i casi rilevati, su 343 tamponi, con un tasso di positività all'11,66%. Tra le buone notizie, i 33 guariti. 28 i ricoveri in ospedale: 20 nel reparto Covid e 8 in terapia intensiva. Quest'ultima resta stabile, nei numeri, con un'occupazione al 67%.









Nel frattempo, sta per entrare nel vivo la vaccinazione per i cittadini, subito dopo quella ai sanitari, in seguito all'arrivo dello Sputnik. Ed è già boom di telefonate per prenotare la dose da somministrare agli over 75. Al numero dedicato – lo 0549 994905 – il picco è stato raggiunto con quasi 4mila chiamate in 15 minuti. Per questo, l'Iss invita i cittadini alla collaborazione e informa che le vaccinazioni a domicilio sono riservate solo a chi non riesce a muoversi e dopo adeguata verifica e accordo con il medico curante.

Per aiutare quanti non hanno dimestichezza con i sistemi informatici, la Giunta di Città ha messo a disposizione, nella sala del Castello, uno sportello fisico. Stessa cosa ha fatto la Giunta di Montegiardino, con un addetto a disposizione già da domani mattina.

Nuova speranza dal vaccino che arriva in una giornata particolare: esattamente un anno fa, il 27 febbraio 2020, il primo caso sammarinese di Coronavirus rilevato: si trattava di un uomo di 88 anni. A 12 mesi di distanza, i sanitari hanno ricordato i momenti più difficili nello speciale di Rtv “Un anno di Covid”, così come le paure e l'impegno guardando, però, con ottimismo al futuro.

