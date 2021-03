Covid: un nuovo decesso e tasso di positività oltre la soglia. Domani apre il secondo punto vaccini

Sono già 580 le dosi somministrate alla popolazione sammarinese e ai sanitari. Uno strumento, il vaccino, che offre speranza ai sanitari preoccupati per l'evoluzione della pandemia. I dati dell'ultimo bollettino portano a fare i conti con un nuovo decesso legato al virus: la morte di un 74enne sammarinese.

37 i nuovi casi, su 293 tamponi, con un tasso di positività al 12,63% (oltre la soglia di attenzione del 10%). 20 i guariti. Supera quota 400 il totale dei positivi attuali: ne sono 409. In ospedale si trovano 22 persone. 15 di loro sono nel reparto Covid e 7 in terapia intensiva la cui saturazione torna a salire. “Siamo entrati nella terza ondata”, spiega il direttore sanitario Iss, Sergio Rabini, con un numero dei contagiati “più che triplicato” rispetto alla prima. Al momento, San Marino ha un indice Rt di poco superiore all'1 ed è al secondo posto, dopo la Repubblica Ceca, nella tabella dei casi attivi calcolati su 100mila abitanti diffusa dall'Oms e riferita ai Paesi europei negli ultimi 14 giorni.

In parallelo, si prosegue con le vaccinazioni. Oggi le somministrazioni al Casale la Fiorina e domani sarà aperto il secondo punto vaccinale al centro Azzurro. Nelle liste di prenotazione in via prioritaria vengono inserite anche le persone con importanti patologie. In questo caso, i pazienti sono contattati direttamente dall'Iss.

Oltre 2200 le persone in lista. Finora sono stati registrati effetti collaterali in pochi casi, dice Rabini: febbre, malessere, debolezza, come avviene per altri vaccini, limitati a 24-48 ore. La scelta se somministrare Pfizer o Sputnik spetta al medico, in base al tipo di paziente. Per esempio, spiega il direttore sanitario, gli over 84 saranno vaccinati con Pfizer perché non sono stati testati con Sputnik.

A Palazzo Pubblico consegnate alla Reggenza le 867 firme della petizione sui vaccini. “Con l'avvio delle somministrazioni - spiegano i promotori - il risultato è stato raggiunto, ma continueremo a monitorare la situazione”.

Nel servizio, l'intervista a Sergio Rabini, direttore sanitario Iss

