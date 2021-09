CORONAVIRUS Covid, un ricoverato in più a San Marino. Nessun guarito da ieri In Italia si attende il decreto per l'uso estensivo del Green pass, mentre alla Camera la Lega vota gli emendamenti di Fratelli d'Italia

Salgono a 3 i ricoverati in territorio, di cui uno in terapia intensiva. Sono 3 anche i nuovi positivi rilevati nelle ultime 24 ore, che portano a 56 i positivi attivi, tutti in territorio. Nessun guarito da ieri.

[Banner_Google_ADS]



In Italia si attende il nuovo decreto legge, probabilmente nel Consiglio dei ministri di domani, che prevederà l'estensione dell'obbligo di Green pass ai dipendenti della pubblica amministrazione e del settore privato. Non mancano tensioni in maggioranza, quando alla Camera i deputati della Lega a scrutinio segreto hanno votato a favore di un emendamento di Fratelli d'Italia contro l'uso del Green pass nei ristoranti. Per Salvini, il presidente Draghi era al corrente, ma gli alleati vogliono chiarimenti. I ministri della Salute e degli Esteri, Speranza e Di Maio, non escludono nemmeno l'obbligo vaccinale, se la comunità scientifica dovesse dire che il Green pass non basta a tenere a bada l'epidemia. Il commissario per l'emergenza Figliuolo dice che come prima dose l'Italia è all'80%, ma che potrebbe non bastare. Negli Stati Uniti i casi di coronavirus nell'ultima settimana sono aumentati del 300% rispetto alla stessa settimana dell'anno scorso. I dati sono della John Hopkins University, che parla di un milione 400mila contagi, nella settimana dal 30 agosto al 6 settembre, contro i 287mila del 2020.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: