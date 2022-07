Si registra un nuovo decesso per il Covid in territorio sammarinese, la 116sima da inizio della pandemia. I positivi attivi a San Marino, rispetto alla scorsa settimana, aumentano a 583. 7 i ricoveri all'Ospedale di Stato nelle stanze di degenza ordinaria, nessun paziente è in terapia intensiva.

Seguiranno aggiornamenti