Covid: via l'obbligo di mascherina in Italia. A Rimini c'è chi ancora non vi rinuncia A San Marino rimane un solo caso di positività

La Valle d'Aosta si aggiunge alle altre Regioni italiane in zona bianca: da oggi tutto il territorio è dello stesso colore. Questo si traduce in minori limitazioni e in una maggiore libertà negli spostamenti e nella vita di tutti i giorni. E da oggi cade l'obbligo di mascherina all'aperto. Vanno comunque portate con se e indossate se si creano assembramenti come, ad esempio, in mercati e fiere. Raccomandato usarla soprattutto per soggetti fragili e per gli immunodepressi ed eventuali accompagnatori.

Incoraggianti i dati Covid, come sottolineato dal ministro della Salute Speranza che si sofferma sull'essere passati da quasi 30mila persone in ospedale negli scorsi mesi alle 1700 di oggi. Ma allo stesso tempo, si invita alla prudenza. Nel frattempo, questa sera si potrebbe superare quota 50 milioni di vaccini. Anche Rimini sperimenta lo stop alla mascherina all'aperto. In Emilia-Romagna 64 nuovi contagi, di cui 1 a Rimini, e un decesso a Ferrara.

Intanto, a San Marino ancora un solo caso di positività su tutto il territorio e una persona è in quarantena. L'ospedale è Covid-free. 44.430 il totale delle vaccinazioni, di cui 22.322 con seconda dose o dose unica e 882 le somministrazioni ai turisti. 882 le somministrazioni ai turisti. Dal 21 al 27 giugno sono stati effettuati 459 tamponi, tutti con esito negativo.

E si torna a parlare di “passaporto vaccinale”, con l'intervento del segretario alla Sanità, Ciavatta, al meeting organizzato dall'Ufficio Regionale Oms con i piccoli Paesi d'Europa. L'invito di Ciavatta è a superare il concetto di tipo di vaccino e puntare, invece, sulla presenza degli anticorpi. “Chiunque si sia vaccinato – dice – deve godere della massima libertà di movimento”.



Nel servizio, le opinioni dei cittadini a Rimini

