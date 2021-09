COVID 19 Covid: zero contagi e quattro guarigioni I casi attivi scendono a 43. Stabili i quattro ricoveri di cui due in terapia intensiva

Nessun nuovo contagio da Covid e quattro guarigioni nelle ultime 24 ore a San Marino. Scende dunque a 43 il numero dei casi attivi in Repubblica. 39 sono seguiti a domicilio mentre restano confermati i quattro ricoveri in Ospedale: due in area medica e due in terapia intensiva, con saturazione del reparto al 17%. Prosegue intanto la campagna vaccinale. 47.082 le somministrazioni totali di cui 56 nelle ultime 24 ore. 24.421 le persone che hanno completato il ciclo di immunizzazione, pari al 78,36% della popolazione vaccinabile. Prosegue anche la vaccinazione dei turisti che ha raggiunto quota 2.280 somministrazioni: 17 quelle effettuate ieri.

