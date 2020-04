Covid19 a San Marino: 12 nuovi positivi (su 52 tamponi) e un guarito nelle ultime 24 ore

Non si registrano decessi dovuti al Covid-19 nelle ultime 24 ore in Repubblica. 12 i nuovi positivi sui 52 tamponi refertati ieri, riferibili, spiega il gruppo per le emergenze sanitarie, a contatti stretti delle persone già positive. C'è inoltre un nuovo guarito che fa salire il totale a 62. Attualmente sono 386 i pazienti positivi. 15 quelli ricoverati in ospedale, di cui 4 in Rianimazione e 11 nelle degenze di isolamento. 371 sono invece seguiti a domicilio. I dimessi per migliorate condizioni (clinicamente guariti) sono in totale 123, due in più rispetto a ieri. 691 le quarantene attive (56 sanitari, 13 Forze dell’Ordine)