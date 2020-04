AGGIORNAMENTO Covid19 a San Marino: 12 nuovi positivi (su 52 tamponi) e un guarito nelle ultime 24 ore

Prosegue la ricerca dei positivi al Covid-19 in territorio. 12 sono i casi registrati nelle ultime 24 ore sul Titano, su 52 tamponi. Ieri i nuovi infetti erano 14, su 94 esami svolti. Tra le notizie positive, oggi nessun decesso e un altro paziente è guarito. Rimane, nel complesso, stabile il numero di persone ricoverate in ospedale: sono 15 (una in meno rispetto a ieri) di cui quattro in rianimazione e 11 nelle degenze.

Tornando ai dati generali, i casi attuali sono 386, 40 le persone decedute dall'inizio dell'emergenza e 62 i guariti. Due sono i soggetti dimessi dall'ospedale che portano il totale di questo sottoinsieme a 123. 691 il numero delle quarantene domiciliari e poco più di mille quelle terminate.

In merito agli esami alla popolazione, l'Iss ricorda che va avanti la ricerca specifica del virus nella rete dei contatti stretti di chi è risultato positivo, anche sugli asintomatici, tramite test sierologici e tamponi. I nuovi infetti delle ultime settimane, dal 7 aprile a oggi, si riferiscono quasi totalmente a questa sfera.



