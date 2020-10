AGGIORNAMENTO Covid19 a San Marino: 9 nuovi casi nell'ultima settimana

Covid19 a San Marino: 9 nuovi casi nell'ultima settimana.

Sono 9 i nuovi casi positivi a San Marino rispetto all'ultimo aggiornamento (30 settembre). In totale i casi positivi in territorio diventano quindi 17, mentre cresce di 2 unità il numero dei guariti. Tra i nuovi casi di positività, 8 persone presentavano una lieve sintomatologia, ma tutti e 17 le persone positive si trovano in isolamento al proprio domicilio. Le quarantene attive sono in totale 30. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Al 7 ottobre 2020 compreso – segnala l'Iss -, risultano eseguiti 22.243 test sierologici, mentre il laboratorio analisi dell’ISS ha eseguito ulteriori 140 tamponi molecolari portando il totale a 7.895.



I più letti della settimana: