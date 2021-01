AGGIORNAMENTO Covid19 a San Marino: due i decessi nell'ultimo giorno dell'anno, sono 61 dall'inizio della pandemia

Covid19 a San Marino: due i decessi nell'ultimo giorno dell'anno, sono 61 dall'inizio della pandemia.

A San Marino si registrano due nuovi decessi legati al coronavirus nell'ultimo giorno dell'anno. Si tratta di un 87enne e di un 75enne. Salgono così a 61 i morti dall'inizio della pandemia, 19 se si considera la cosiddetta seconda ondata. L’Istituto per la Sicurezza Sociale, a nome di tutti gli operatori e anche della Segreteria di Stato alla Sanità, esprime sentimenti di cordoglio e vicinanza ai familiari, parenti e amici.

Si contano inoltre 32 nuovi positivi su 261 tamponi effettuati, con un rapporto positivi/tamponi dunque del 12, 26%. Stabili a 21 i ricoverati in ospedale, di cui 9 in terapia intensiva, satura al 73%, come riporta il 'cruscotto' dell'Iss. 40 i guariti. Dati che fanno sensibilmente scendere il numero degli attualmente positivi: ieri erano 327, oggi sono 319 (con un'età media di 45 anni), di cui 298 seguiti al domicilio.



