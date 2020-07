Covid19: due nuovi casi a Rimini Il Parlamento italiano martedì deciderà se prorogare lo stato d'emergenza

Si va verso la proroga, fino al 31 dicembre, dello stato d'emergenza. La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha confermato che il Parlamento si esprimerà martedì prossimo. "Il Pd – assicura il segretario Zingaretti - è pronto a sostenere qualsiasi scelta utile a contenere la pandemia. Chi nel mondo non lo ha fatto – aggiunge - sta pagando un prezzo drammatico". Il consulente del ministro Speranza, Walter Ricciardi, avverte: la proroga dello stato d'emergenza "è assolutamente indispensabile perché siamo ancora in una fase di crescita mondiale della pandemia e in questa situazione nessuno può dirsi al sicuro".

Fronte contagi: 47 i nuovi positivi in Emilia Romagna, di cui 29 asintomatici. Dei restanti 18, con sintomi: 11 sono a Bologna, 3 a Ferrara, 1 a Ravenna, 1 a Forlì e 2 a Rimini, per la maggior parte riconducibili a focolai o a casi già noti. Nessun nuovo decesso, invece, in regione. Nel mondo sono oltre 560.000 le persone che hanno perso la vita a causa del virus, mentre il bilancio complessivo dei casi sfiora ad oggi la soglia dei 12,5 milioni.

Drammatica la situazione negli Stati Uniti dove il totale dei decessi ha superato quota 134 mila con oltre 63mila contagi nelle ultime 24 ore. E resta altissima l'emergenza in Brasile. 70.000 i morti.



