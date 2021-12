Covid19: ecco il nuovo decreto n.197 Torna la mascherina per gli alunni sopra i 6 anni

Covid19: ecco il nuovo decreto n.197.

La durata dello stato di emergenza sanitaria è prorogata fino al 30 aprile 2022, nel decreto numero 197, che entra in vigore alle 5 del 9 dicembre fino al 14 gennaio 2022. Parte subito dalle nuove regole sulla certificazione: ha una validità di una settimana a partire da quindici giorni dalla prima dose oppure nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale. A seguito della somministrazione della dose vaccinale booster, la certificazione COVID‐19 ha una validità di nove mesi. Con il test molecolare o antigenico rapido ha una validità di quarantotto ore dall’esecuzione del test. Obbligo di mascherina nella scuola, al di sopra dei 6 anni, e nelle funzioni religiose.

Scatta la mascherina obbligatoria anche nei luoghi chiusi aperti al pubblico, ma non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni.

In bar e ristoranti è obbligatorio indossare la mascherina all’entrata, all’uscita, durante ogni spostamento interno, rispettando il distanziamento interpersonale. Saranno serviti solo coloro che si siederanno al tavolo: all'interno o all'esterno.

Nelle mense è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di almeno 1,5 metri all’interno e all’esterno della sala mensa. Mascherina anche sui mezzi di trasporto pubblici.

Nell'articolo 4 si regolamenta l'utilizzo della mascherina all’aperto. È sempre caldamente consigliato, ma diviene obbligatorio in caso di eventi o in assenza di un distanziamento di almeno 1,5 metri. Per accedere a bar, ristoranti, mense quali bed & breakfast, agriturismi, hotel, e strutture ricettive in genere, sale giochi, ai luoghi della cultura, a congressi e meeting, nonché alle strutture sportive pubbliche e private bisogna essere in possesso di: San Marino Digital Covid Certificate (SMDCC) o equivalente EU Digital COVID Certificate (EUDCC), verificabile tramite la apposita applicazione gratuita COVerifica19.SM; b) Carta di Vaccinazione AntiCovid-19 con data di avvenuta vaccinazione terminata non oltre i 9 mesi precedenti; certificato anticorpale con esito non inferiore 100 AU/ml effettuato entro un mese; apposito certificato di avvenuta vaccinazione, anche in forma cartacea, in lingua italiana o inglese, da cui risulti che la vaccinazione è terminata non oltre i 9 mesi precedenti; apposito certificato con esito negativo ad un test di tampone antigenico rapido o molecolare effettuato presso l’ISS, presso le farmacie sammarinesi o presso strutture sanitarie autorizzate, nell’arco delle ultime 48 ore per tampone antigenico e 72 ore per tampone molecolare.

Sono esclusi dalle disposizioni i supermercati e le attività di vendita di generi alimentari, anche per animali. Anche nelle discoteche, sale da ballo, night club e simili è consentito l’accesso solamente se in possesso di uno dei documenti. Sospese le feste da ballo private.

Il decreto regolamenta anche la partecipazione alle attività degli organi istituzionali e all’attività istituzionale. Un articolo riguarda l’accesso dell’utenza alle strutture sanitarie pubbliche e private, che è consentito solo con il possesso di uno dei documenti in corso di validità sopracitati

Ulteriori disposizioni su Musei, Teatri e Cinema. E' prescritto per il pubblico l’uso della mascherina. Non è consentita alcuna consumazione all’interno delle sale cinematografiche, teatrali e luoghi della cultura in genere, ma unicamente nell’area bar. Nel decreto vengono rafforzate anche le misure di controllo e le sanzioni.

