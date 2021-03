Covid19: fino al 21 in zona rossa le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Divieti e concessioni

Romagna da oggi in zona rossa fino al 21 marzo. Due settimane alla luce della situazione epidemiologica nell'area di competenza di Ausl che si traducono in queste limitazioni:

SPOSTAMENTI: Vietati tutti, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o ragioni di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

SCUOLA: Sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia (0 – 6) e quelle delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni speciali, garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. Sospesa la frequenza delle attività delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo il proseguimento di tali attività a distanza.







ATTIVITÀ COMMERCIALI: Sospese quelle al dettaglio. Restano aperte quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

SERVIZI DI RISTORAZIONE: Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i bar (e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito solo fino alle 18.

SERVIZI ALLA PERSONA: Consentiti solo quelli di lavanderia, tintoria, pompe funebri. Sospesi quelli di parrucchieri, barbieri, tatuatori, centri estetici e simili.

ATTIVITÀ MOTORIA E ATTIVITÀ SPORTIVA: Anche se all'aperto, sono sospese tutte le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali. Sospesi lo svolgimento degli sport di contatto, nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse, anche se aventi carattere ludico-amatoriale. Sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. Consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina. Consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.

CULTURA: Sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. Nelle biblioteche i servizi sono offerti su prenotazione. Sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.