ISS Covid19, nuovo decesso sul Titano. 753 casi attivi. In E-R, balzo contagi e 15 morti Si tratta di una sammarinese di 82 anni positiva al covid. 92 i guariti nelle ultime 24 ore e 88 i nuovi casi

Un altro decesso, il 95esimo, a San Marino, per una persona positiva al Covid, si tratta di una sammarinese di 82 anni. I positivi attivi scendono però di una unità, a 753, in virtù dei 92 guariti da ieri. 88 i nuovi positivi, c'è anche un ricovero in meno. Mentre il Veneto teme di finire in zona gialla già da lunedì, sono nove in tutto le Regioni italiane che superano la soglia di allerta del 10% di occupazione per casi Covid nelle terapie intensive. Tra queste anche Emilia Romagna e Marche. Secondo il monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di Sanità è in netto aumento l'incidenza di casi su 100mila abitanti, ora a 241, mentre l'Rt medio è in lieve calo a 1,13.

Il consulente del commissario per l'emergenza Figliuolo, Guido Rasi, invita a ridurre la durata del Green pass e spinge per la dose booster di richiamo dopo 5 mesi. Il sottosegretario alla Salute Costa ipotizza che tra marzo e aprile possa esserci un vaccino anche per gli under 5, mentre sono stati già 15mila i bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno fatto la prima dose. Una circolare del ministero spiega che i bambini che compiranno 12 anni dopo la prima iniezione, potranno completare il ciclo con una seconda dose ridotta. Anche il comitato etico della Francia ha dato l'ok per la vaccinazione alla fascia 5-11 anni; il presidente Macron però auspica un “agire da Europei di fronte alle varianti. I vaccinati – scrive su Twitter – non dovranno farsi il tampone per viaggiare fra i Paesi membri dell'Unione”. In Austria il lockdown rimane in vigore per i soli non vaccinati, anche se dal 24 al 26 dicembre e il 31 dicembre potranno lasciare casa per “visitare una persona cara”. Vaccinati e guariti invece potranno vedersi in gruppi al massimo di dieci persone. Per maxi cenoni scatta l'obbligo del tampone, ma a capodanno coprifuoco sospeso.



