ISTRUZIONE E SANITÀ Covid19: 'Proteggi te stesso e la tua scuola', la campagna di sensibilizzazione ai bimbi sammarinesi

Covid19: 'Proteggi te stesso e la tua scuola', la campagna di sensibilizzazione ai bimbi sammarinesi.

Parte la campagna di sensibilizzazione e informativa voluta da Segreterie Istruzione e Sanità con la collaborazione della Direzione delle Scuole Elementari e della pediatria dell’Ospedale di Stato. Un messaggio semplice e diretto, per sensibilizzare gli alunni delle Scuole Elementari sull’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 attraverso semplici regole che, se rispettate, possono consentire ai più giovani di evitare la diffusione del contagio, specie in questo momento, in cui la “variante inglese” sta colpendo la popolazione in età scolastica.

La campagna prevede la divulgazione di un video, la realizzazione di pannelli informativi, l’installazione di segnaletica a pavimento e la distribuzione diretta ai ragazzi di stickers adesivi, mascherine chirurgiche e dispositivi per l’igienizzazione delle mani.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: