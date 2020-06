AGGIORNAMENTO Covid19 San Marino: un nuovo ricovero, oltre 400 i guariti

Covid19 San Marino: un nuovo ricovero, oltre 400 i guariti.

Sugli 87 tamponi refertati nella giornata di ieri, si registrano 4 nuovi casi di positività e 17 guarigioni. Quest'ultime, nel complesso, salgono a 408. I decessi rimangono 42. Si conta, come da bollettino del Gruppo per le Emergenze sanitarie, un nuovo ricovero in ospedale. Tre, ora, i pazienti ospedalizzati, di cui uno in Terapia intensiva. Sono invece 225 le persone positive al test molecolare in isolamento al proprio domicilio. Scendono sotto quota 300 le quarantene attive.



