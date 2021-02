CPLRE: eletti i membri della Delegazione Sammarinese

In uno dei periodici incontri fra Capitani di Castello, rappresentanti della Segreteria di Stato per gli Affari Interni e Segreteria Istituzionale, sono stati eletti i membri della Delegazione Sammarinese presso il Congresso dei Poteri Locali e Regionali d’Europa (CPLRE). Si tratta di un'istituzione che rappresenta le regioni e gli enti locali dei 47 stati membri del Consiglio d'Europa e si riunisce due volte l'anno a Strasburgo. Composto da due camere, si pone fra gli obiettivi di rafforzare la democrazia e migliorare le prestazioni di servizio locali e regionali, con attenzione a temi temi specifici come la partecipazione cittadina, la sicurezza urbana, il dialogo interculturale e interreligioso, la migrazione, lo sviluppo sostenibile degli enti, la cultura, l’istruzione e la lotta contro la tratta di esseri umani. A rappresentare San Marino saranno esponenti delle Giunte di Castello, mentre i rapporti diretti fra CPLRE e San Marino sono curati dal Dipartimento Affari Esteri e dalla Rappresentanza permanente presso il Consiglio d' Europa.

Alessandro Bindi (Acquaviva) e Maddalena Muccioli (Chiesanuova) sono stati nominati Capo Delegazione e Vice Capo Delegazione e parteciperanno al Congresso come membri effettivi. Augusta Taddei (Città di San Marino) e Pietro Renzi (Faetano) parteciperanno invece come Membri Supplenti.

I rappresentanti sammarinesi faranno anche parte delle commissioni istituite all'interno dell'organismo, come rappresentanti effettivi e supplenti. Alessandro Bindi e Augusta Taddei prenderanno parte alla Commissione Monitoring e alla Commissione Governance, mentre Maddalena Muccioli e Pietro Renzi alla Commissione Attualità.





