CQ WPX Contest: l'Associazione Radioamatori di San Marino alla competizione radioamatoriale più prestigiosa al mondo.

Comincerà a mezzanotte e durerà per 48 ore il CQ WPX Contest, la competizione radioamatoriale più prestigiosa al mondo, che raduna migliaia e migliaia di radioamatori impegnati ad effettuare collegamenti radio con altri operatori da tutto il mondo.



Alla manifestazione, organizzata dalla rivista “CQ Magazine”, parteciperà anche quest'anno l’Associazione Radioamatori di San Marino, che si è sempre distinta in competizioni di questo tipo con ottimi risultati, vincendo in numerose occasioni e ottenendo il 2° posto europeo e il 5° mondiale nel 2010.

“L’importanza di questa competizione mondiale - commenta in una nota il Presidente dell’ARRSM, Matteo Napolitano - è molto sentito all’interno dell’Associazione, la preparazione dell’evento ci ha spinto a lavorare giorno e notte per ripristinare almeno una sala radio con cui partecipare e rappresentare San Marino in questa importante competizione. Una gara così prestigiosa è una vetrina molto importante per San Marino a livello internazionale soprattutto, speriamo, attraverso il risultato finale. Personalmente sono davvero felice di tornare a sentire la nostra Repubblica nuovamente on air”.



Per la prima volta in assoluto, in collaborazione con San Marino RTV, l'associazione darà a tutti la possibilità di vedere come viene svolta l'attività in diretta sul web. Sarà possibile per tutti seguire lo streaming su youtube a questo link.



