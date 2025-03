Craxi e Cicchitto presentano due libri, due percorsi tra politica e socialismo, intervistati da Sergio Pizzolante

Nel video le interviste a Stefania Craxi e a Fabrizio Cicchitto

“All'ombra della storia. La mia vita tra politica e affetti”. L'ultimo libro di Stefania Craxi racconta in prima persona come la quotidianità familiare sia stata influenzata dal ruolo ricoperto dal padre Bettino e da quello che definisce lo “tsunami tangentopoli”. La presentazione al Teatro Titano, nell'ambito della visita a San Marino. “Il testo racconta la figura paterna come leader e statista che ha segnato una generazione politica – sottolinea il segretario del Psd, Luca Lazzari -. Un racconto che unisce la dimensione pubblica e privata. E che testimonia la battaglia della politica per tornare a essere un punto di riferimento”.

"La politica era una signora che sedeva a tavola con noi - racconta la Craxi - e quando si nasce in una famiglia politica si è eredita un genere, un modo di affrontare i problemi guardandoli dal punto di vista della politica. L'ideologia globalista ci aveva spiegato che la politica non serviva più, tanto bastava il mercato, i risultati sono sotto gli occhi di tutti".

Nei saluti istituzionali il segretario agli Esteri Luca Beccari ricorda come la storia sammarinese sia legata a quella italiana: da qui l'importanza di mantenere sempre aperta una forma di dialogo. “Fondamentale anche un costante confronto interno – aggiunge il segretario agli Interni Andrea Belluzzi – con l'obiettivo di trovare una sintesi delle diverse posizioni”. “Controcorrente: una storia liberalsocialista” è invece il libro con il quale Fabrizio Cicchitto racconta cento anni di storia d’Italia: lo sguardo si concentra sui partiti di sinistra, svelando retroscena, trame e intrighi nazionali ed internazionali. Per lui liberalismo e socialismo non sono destinati a esaurirsi.

"Vedo uno spazio di valori e di riferimenti alla libertà e alla democrazia che sono fortemente messi in questione in tutti i Paesi del mondo - osserva Cicchitto -, compresi gli Stati Uniti. Quindi il liberalismo e il socialismo democratico sono due culture che io mi auguro che si radichino non per forza in forma partitica tradizionale, anche in forme nuove, ma che rappresentino un punto di riferimento per la libertà e la democrazia nel nostro Paese, nel nostro continente e nel mondo".

