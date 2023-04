Cremazione a San Marino, numeri in aumento: nel 2022 scelta nel 27% dei decessi

Anche a San Marino sono in aumento le cremazioni. Il Titano è dunque in linea con quanto che accade nel circondario. La Segretaria di Stato per gli Affari Interni ha diffuso i dati sul ricorso a questa pratica da parte dei sammarinesi: si è passati dalle 44 del 2019 alle 73 del 2022. La cremazione a San Marino non è obbligatoria, ma resta una scelta personale che può essere comunicata per iscritto oppure ad un familiare prima del decesso. Stando ai dati riportati dalla Segreteria sono 450 le persone che hanno depositato una dichiarazione di volontà di cremazione dal 2010. Per garantire libertà di scelta rispetto alla propria sepoltura, il decreto del 30 settembre 2022 fa decadere le concessioni cimiteriali antecedenti il 2010.

I dati raccolti dalla Segreteria partono dal 2019 quando, su 251 decessi 44 sono state le cremazioni. Gli anni in cui il covid ha colpito più duramente hanno visto un aumento dei decessi e, anche in questo caso, di coloro che hanno scelto la cremazione: nel 2020 82 cremazioni su 343 morti e nel 2021 ben 86 su 312 decessi. Il 2022, appena concluso, ha visto tornare in linea l'andamento dei decessi con gli anni pre pandemia, ma le cremazioni totali sono salite a 73. Se quindi nel 2019 la cremazione è stata la scelta nel 17% circa dei decessi, la percentuale si alza al 27% nel 2022. Alle cremazioni riferite ai nuovi decessi, ogni anno vanno poi sommate quelle alle salme non mineralizzate: anche in questo caso i numeri sono in aumento e si passa dalle 23 del 2019 alle 34 dello scorso anno.

Allargando lo sguardo al circondario, anche a Rimini la scelta della cremazione è in netto aumento, in particolare dal 2016 quando il Comune ha realizzato un tempio crematorio all'interno del cimitero monumentale cittadino. Nel 2022 su 2.549 decessi ci sono state 1.190 cremazioni: quasi la metà delle persone ha percorso quella scelta dunque. In uno degli ultimi Consigli Comunali è stata presentata la possibilità di procedere con la cremazione anche per gli animali domestici.