CORONAVIRUS Cresce il pressing bipartisan in Italia affinché il governo riconosca gli immunizzati Sputnik Donini (assessore regionale Salute): "È ora di risolvere la situazione". No vax sotto casa del sindaco di Pesaro Ricci: "Vaccinarsi è un dovere, non mi intimidiscono". Israele alla terza dose

A San Marino contagi stabili, mentre continua il pressing politico bipartisan in Italia per convincere il governo a riconoscere lo Sputnik. Stabili a 37 i positivi a San Marino, oggi giornata di vaccinazioni e diverse decine le persone in fila, soprattutto giovani. Cresce il fronte bipartisan di chi pressa il governo italiano per riconoscere i vaccinati Sputnik. Per la sua uscita pubblica l'assessore alla Salute dell'Emilia Romagna Raffaele Donini ha ricevuto il grazie del governo sammarinese. “Chi vive a San Marino e ha fatto lo Sputnik non può non essere riconosciuto, mi sto battendo per questo”, insiste il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. Anche la vicepresidente della commissione Sanità, senatrice del Pd Paola Boldrini, chiede il riconoscimento degli immunizzati Sputnik, inviando un'interrogazione ai ministri della Salute e degli Esteri Speranza e Di Maio, sottoscritta anche dal capogruppo Pd in commissione Esteri Alessandro Alfieri e da numerosi altri colleghi. Anche Fratelli d'Italia ricorda che non riconoscere Sputnik rischia di mettere ulteriormente in ginocchio il comparto turistico italiano.

Intanto secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe, di fatto viviamo la quarta ondata, coi morti aumentati del 46% negli ultimi 7 giorni e i contagi del 65%. C'è un 68,5% di giovani tra i 12 e i 19 anni, oltre 3 milioni di ragazzi, totalmente scoperto. E' di 6.171 l'incremento odierno, tasso di positività al 2,7%, 19 le vittime; in aumento terapie intensive e ricoveri. E mentre un gruppo di no vax si è riunito sotto casa del sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che ribadisce “se volevano intimidirmi hanno ottenuto l'effetto contrario, vaccinarsi è un dovere, come ha detto anche il presidente Mattarella”, sulle proteste interviene anche l'assessore Donini. In Regione gli over 60 hanno raggiunto sostanziale immunità di gregge, assicura l'assessore, mentre i contagi oggi parlano di 493 nuovi positivi, per un'incidenza del 2,3%. Nessun decesso, 14 in più i ricoveri ordinari, Rimini cresce di 62 casi (37 sintomatici). In Israele è già tempo di terza dose, per gli ultrasessantenni già vaccinati, se sono trascorsi oltre 5 mesi dalla seconda. Dopo un semestre si assiste ad un calo dell'efficacia del vaccino, Israele è il primo Paese al mondo a compiere un passo simile.

Nel video l'intervista a Raffaele Donini, assessore Salute Emilia Romagna

