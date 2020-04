Cresce l'interesse internazionale verso il lavoro del Comitato Sammarinese di Bioetica

Dopo il riconoscimento del parere del Comitato Sammarinese di Bioetica da parte dello European Disability Forum come best practice da seguire nel trattamento delle persone con disabilità in situazioni di scarsità delle risorse, il documento - che ha proprio nella specificità uno dei punti di forza - redatto dalla Vice Presidente CSB Luisa Borgia ed emanato nel giro di soli 4 giorni dalla richiesta, ottiene un altro importante risultato: è stato, infatti, tra i primi due ad essere pubblicati sul sito dell'OMS. Tempestività e lungimiranza, le parole d'ordine che ormai da diversi mandati muovono l'azione del Comitato.

Luisa Borgia è inoltre intervenuta, in call conference, al Global Summit dei Comitati etici nazionali, portando la testimonianza del lavoro svolto da San Marino sia in ambito bioetico, sia in ambito di sperimentazione clinica.

Nel video l'intervento di Luisa Borgia, Vice Presidente Comitato Sammarinese di Bioetica.