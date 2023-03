Cresce la partecipazione ai concorsi pubblici, Interni: "Strumento apprezzato dai sammarinesi"

La Segreteria di Stato agli Interni coglie l’occasione dell’elevatissima partecipazione al concorso pubblico per il reclutamento di Operatore Specializzato Contabile che si è tenuto ieri, per fare il punto sui concorsi nella pubblica amministrazione. Il concorso ha visto la più alta partecipazione mai registrata in termini di candidature con la presentazione di ben 101 domande delle quali 96 sono state ritenute ammissibili.

Il numero di partecipanti è risultato talmente elevato che l’Amministrazione ha dovuto impostare le prove scritte ed orali con un sistema di selezione più rigorosa dei candidati, ammettendo alla fase orale unicamente i soggetti che superino la prova scritta con una votazione media particolarmente elevata.

Dal 2020 ad oggi si sono svolti 41 concorsi con 1258 partecipanti. Inoltre, confrontando i dati tra il biennio 2018-2019 ed il triennio 2020-2022 si nota un progressivo aumento del numero delle domande ricevute, a fronte di un numero di bandi emessi su base annuale sostanzialmente uniforme. Forte la presenza di giovani ad alta scolarizzazione. Il Segretario di Stato Tonnini ha, inoltre, rilevato che lo strumento del concorso è apprezzato dai sammarinesi ed è funzionale ad un percorso di crescita dell’Amministrazione e di avvicendamento generazionale nei ranghi del pubblico impiego, secondo criteri di pari opportunità e di merito.