Crescono le residenze di sportivi: polemica social e replica della Segreteria Esteri

Dal ciclismo su strada e fuoristrada ai motori, passando per il motocross e l’endurance. Negli ultimi sei mesi il Congresso di Stato ha concesso la residenza atipica a 18 atleti professionisti, protagonisti in tante competizioni mondiali. Numeri che stanno crescendo in assoluto grazie anche alla visibilità portata dagli sportivi già in territorio.

Basti pensare che nell'intero 2024 ne erano state concesse 17, mentre nel 2025 e nei primi mesi del 2026 un totale di 31.

Ma la notizia non è stata accolta positivamente sui social, dove è montata la polemica: principalmente i detrattori collegano la presenza di questi atleti benestanti all'aumento del prezzo di affitti e immobili. E c'è chi solleva dubbi sulla proficuità dell'operazione residenze atipiche: “Chissà se i loro patrimoni li spendono qui o altrove?” si chiede qualcuno.

Tra quelli che già hanno scelto il Titano come casa ci sono soprattutto ciclisti, ma certo si sono fatti notare nomi come Kimi Antonelli, il giovane pilota di Formula 1 in testa al mondiale - che però è qui grazie a un ricongiungimento familiare -, il pilota di Motogp Enea Bastianini e quello di superbike Nicolò Bulega, il ciclista Isaac Del Toro.

Ad attrarli il trattamento fiscale agevolato con tassazione al 7% per redditi extranazionali, oltre a qualità della vita, sicurezza e posizione geografica.

Il quadro degli sportivi stranieri a San Marino è composto da un mix di eccellenze emergenti e campioni affermati, “capaci di portare visibilità e prestigio al territorio – sottolinea il segretario agli Esteri, Luca Beccari -. Non è l'unico programma di residenze che abbiamo, ad ogni modo credo che queste creino una comunità di sportivi sul Titano, che porta benefici indiretti e possibilità imprenditoriali. Dunque investimenti e sviluppo. Al pari di quelle economiche – conclude Beccari - portano valore aggiunto e non è nulla di diverso da ciò che fanno altri Paesi, come l'Italia”.







