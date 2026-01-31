Criminalità minorile in Emilia Romagna: è allarme. "Non ci si limiti all'ennesimo decreto sicurezza" Durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario a Bologna anche focus sul sovraffollamento nelle carceri

È allarme violenza tra i giovanissimi: a lanciarlo, in apertura della cerimonia di inaugurazione dall'anno giudiziario 2026, la presidente della Corte d’appello di Bologna Marilena Rizzo. I quattro processi per omicidio volontario al Tribunale per i Minori di Bologna, rappresentano – dice - “un dato inconsueto fino a qualche anno fa", rilevando l'aggravarsi della devianza giovanile, anche tra gli under 14, in “un contesto territoriale sempre più complesso, connotato da crescente disagio".

Nell'analizzare il trend dei reati, la Procura generale, sottolinea che "l'aumento più preoccupante è quello che interessa il porto di coltelli e di oggetti atti ad offendere. "Si tratta - dicono il procuratore generale Paolo Fortuna e l'avvocato generale Ciro Cascone - di un fenomeno diffuso tra gli adolescenti, che si rivela in svariate occasioni anticamera di ben più gravi delitti. Per la Procura "limitarsi all'ennesimo decreto sicurezza non funziona".

Poi, lo sguardo va alla situazione carceri: in quelli dell'Emilia-Romagna c'è un sovraffollamento del 24% e un costante e progressivo aumento del numero delle persone detenute. "La pena, anche in modalità di esecuzione alternativa al carcere – afferma la presidente Rizzo - dovrebbe auspicabilmente avvenire in tempi più rapidi, per esplicare pienamente i suoi effetti ed essere davvero una pena 'giusta' e funzionale'. Il sistema dell'esecuzione penale – sottolinea - è invece imploso.



